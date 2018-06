Boi Caprichoso lota todo o bumbódromo na sua passagem de som

Faltando pouco para a disputa do bicampeonato, o Boi Caprichoso entra na arena do Bubódromo na certeza do título em 2018.

Esse foi o recado dado ao boi contrário na noite desta quarta-feira, 27, quando o bumbá e a nação azulada protagonizaram um verdadeiro show durante a passagem de som.

A cor azul imperou não somente na arquibancada do Caprichoso, mas também na do contrário, mostrando que a galera está disposta a manter o título de melhor no festival. Antes de começar a festa, o coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, assegurou que o Caprichoso vem forte, rico e grandioso, digno de vencedor. “Até a Marujada terá alegoria. Não iremos apresentar caixas de TNT”, alfinetou o conselheiro.

A passagem de som mostrou ainda o preparo dos itens oficiais do Caprichoso e de todo o conjunto musical e coreográfico. Como de costume, as tribos indígenas surpreenderam mais uma vez os torcedores azuis, assim como o momento tribal que trouxe a cunhã-poranga, Marciele Albuquerque. Ao som da toada Boi Negro, o Caprichoso evoluiu acompanhado pela percussão de grupos afro que participarão da apresentação do bumbá.

As evoluções dos itens Sinhazinha, Porta-Estandarte e Rainha do Folclore também eram aguardados pela nação azul e branca. “Itens, galera, toadas, coreografias falam a mesma linguagem em busca do bicampeonato. Foi isso que preparamos há meses, desde a concepção do tema. Agora chegou a hora de ir em busca do título tão aguardado por todos”, declarou o presidente Babá Tupinambá, ao avaliar o desempenho do que foi feito durante a passagem de som.

Comunicação Caprichoso