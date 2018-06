BOI CAPRICHOSO INICIOU ENTREGA DE CAMISA DO SÓCIO

O Departamento Social do Boi-Bumbá Caprichoso começou a entrega da camisa exclusiva aos sócios em dia com as mensalidades até o mês de junho, a partir desta quarta-feira, no horário de expediente das 8h às 12h e das 14h às 18h. O sócio do boi campeão do Festival Folclórico de Parintins é tratado como prioridade pela diretoria do Caprichoso, na gestão do presidente Babá Tupinambá e vice-presidente Jender Lobato, por contribuir com o funcionamento dos projetos do bumbá como a Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale.

Para assegurar o direito à camisa, de acordo com o vice-presidente da associação cultural, o sócio precisa atualizar o pagamento do carnê de mensalidade. “Os sócios adimplentes até o mês de junho já podem passar aqui no Departamento Social para pegar essa linda camisa. Esse é compromisso de nossa gestão com o sócio que recebe CD, camisa e DVD. Ano passado nós fizemos isso e em 2018 não poderia ser diferente. Já entregamos o CD no mês de abril e agora chegou a vez do sócio vestir a camisa”, afirma Jender Lobato.

O vice-presidente se sente muito feliz em fazer parte de uma gestão comprometida em valorizar o sócio. “Que o sócio possa vestir o azul e branco, pagar sua mensalidade em dia e ajudar na construção do nosso boi cada vez mais forte e vitorioso. Que o sócio sinta orgulho em vestir a camisa e esteja junto conosco nessa caminhada rumo ao bicampeonato”, frisa Jender Lobato. O sócio pode comparecer ao Departamento Social do Boi Caprichoso, localizado na Rua Boulevard 14 de Maio, ao lado da Vara da Justiça do Trabalho de Parintins.

Imprensa Caprichoso