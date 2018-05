Boi Caprichoso inaugura Ateliê de Figurinos Claudomiro Carvalho

Espaço recebeu novas adequações e homenageia torcedor do bumbá

Após passar por reforma e adequações o antigo QG de tribos do Boi Caprichoso passa a se chamar Ateliê de Figurinos Claudomiro Carvalho. Na gestão do presidente Babá Tupinambá e do vice Jender Lobato, o espaço ganhou funcionalidade e atende as necessidades dos 30 artistas de figurino que integram o corpo artístico do projeto 2018.

Nesta segunda-feira, 14 de maio, o espaço foi reinaugurado pela diretoria do Caprichoso e prestou homenagem ao torcedor e sócio Claudomiro Picanço Carvalho, o Dodó. Pai do ex-presidente Dodozinho Carvalho, Dodó e toda a família são torcedores do bumbá desde a década de 1960, quando a brincadeira de boi era presente das ruas de Parintins. Foi ele também que doou o terreno do ateliê para o Boi Caprichoso no ano 2000, para que o bumbá pudesse ter um espaço a mais na confecção de tribos e demais figurinos.



Durante a inauguração que contou com a participação de todo o corpo artístico do Caprichoso, Dodó Carvalho, acompanhado por familiares, não conteve a emoção e agradeceu diretamente ao presidente Babá. “Ele é um presidente que teve a lembrança de fazer essa homenagem. À ele, o meu muito obrigado”.

Para Babá, nada mais justo do que dar ao espaço o nome de um torcedor que representa amor e dedicação ao Boi. “Seu Dodó, os filhos e toda a família sempre ajudaram o boi, sempre foram presentes, dedicados, preocupados em ajudar o Caprichoso”, disse.

Novo Ateliê

Para aproveitar o espaço, o novo ateliê é subdividido criando salas exclusivas para cada artista. A ventilação também foi pensada nesse novo projeto, já que era uma das reivindicações dos trabalhadores. Anterior a inauguração, Babá e o coordenador do conselho de artes, Ericky Nakanome, reuniram com os artistas para repassar a cada um a carga de trabalho, camisas e demais orientações como horários de entrada e saída, autorizações e restrição de pessoas no recinto.

Tarcísio Gonzaga, artista de figurino, aprovou o local e destacou a importância de trabalhar em um espaço favorável. “O ateliê está aprovado e tenho certeza que daqui sairão trabalhos maravilhosos, pois o boi está preocupado em nos dar condições para que possamos desenvolver o melhor”, finalizou.

A partir de amanhã os artistas e equipes devem iniciar os trabalhos no local, dentre eles os artistas de figurino de itens oficias, vaqueirada, tribos, tuxauas, marujada, cênica, entre outros.

Assessoria de Imprensa do Boi Caprichoso