Boi Caprichoso festejou 165 anos de Parintins com grande show

Apresentação teve direito a aparição de itens em módulos alegóricos no meio da galera na Praça Digital Cristo Redentor

Ao som do ritmo cadenciado da Marujada de Guerra, o Boi-Bumbá Caprichoso cantou parabéns a Parintins pelos 165 anos na Praça Digital Cristo Redentor, na noite deste domingo, 15 de outubro. O apresentador Edmundo Oran surgiu no meio da galera conduzido por um barco alegórico até o palco onde deu início a apresentação do primeiro e boi campeão de Parintins.

O apresentador do boi Touro Preto, de Barreirinha, o estudante de jornalismo, Marcos Felipe, fez participação especial na apresentação ao chamar o item número 01 durante a abertura do show azulado. Os ritmistas da Marujada de Guerra fizeram o cortejo do apresentador que cantou a toada “Povo Festeiro da Ilha” no início do show e em seguida o Boi Caprichoso evoluiu para saudar os 165 anos de Parintins.

Os dançarinos dos grupos Troup Caprichoso e Corpo de Dança Caprichoso (CDC) encenaram as coreografias de palco. A Sinhazinha da Fazenda, Geovana Cursino, e o Amo do Boi, Adriano Aguiar, se apresentaram em seguida. As tribos indígenas deram um show coreográfico em preparação a chegada da Rainha do Folclore, Raylane Santos, conduzida por uma onça pintada para evoluir no palco.

Os levantadores de toadas Diego Brelaz, Ornello Reis e Edmundo Oran se revezaram na interpretação do repertório musical. As tribos dançaram mais uma vez para receber a Cunhã-Poranga, Marta Karoline. O pajé, Samuel Gomes, e a Porta-Estandarte, Marcela Marialva, levaram a galera ao delírio ao evoluirem no palco. Todos os itens dançaram na apoteose da apresentação.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, acompanhou de perto o espetáculo azulado e disse que tudo foi feito com empenho de cada segmento do bumbá para festejar os 165 anos de Parintins. “Mostramos a força do nosso boi. O Caprichoso sempre estará de portas abertas para o que a prefeitura precisar”, afirmou o dirigente azulado, em tom de agradecimento ao prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, e do vice-prefeito, Tony Medeiros, pela oportunidade dada ao Caprichoso em participar do aniversário de emancipação do município.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso

Foto: Glenda Dinelly