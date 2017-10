Boi Caprichoso festeja os 104 anos com ação social e toada

O evento é coordenado pelo Presidente Babá Tupinambá, o vice Jender Lobato e diretoria.

Mantendo compromisso social com a comunidade, o Boi Caprichoso realiza neste dia 20 de outubro, sexta-feira, data de fundação do Boi, Ação Social, com serviços de saúde e estética, parceria com SENAC, SESI e Prefeitura Municipal através do Posto de Saúde, Darlinda Ribeiro.

Os serviços serão oferecidos na Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, iniciando às 8:00h e encerrando às 17:00h. De acordo com a sócia do Boi e coordenadora da Ação Social, Carla Picanço, na área da saúde estarão disponíveis profissionais para a aferição de pressão arterial, enfermeiras, fisioterapeutas, na área de estéca, corte de cabelo, manicure, maquiagem e massagem.

Na Escola de Arte será criado um ambiente para as crianças que estiverem acompanhando os pais. Uma videoteca coordenada pela equipe do assistente social Erick Glória também será disponibilizada.

Um advogado também estará presente para orientar em causas jurídicas “ A ação é aberta à população, especialmente aos nossos sócios. Aguardamos mais parceiros para ampliar a oferta de serviços”, informou Carla.

A FESTA

Para cantar parabéns ao Boi Caprichoso no dia 21, a diretoria do bumbá prepara um mega show com as estrelas da toada. O cantor Cássio Gonçalves, abre o show, às 21h. A partir das 22:00h a Loja Vitrine Azul promove um desfile lançando novos produtos para o Festival 2018.

A Voz da Amazônia, o levantador de toadas David Assayag, sobe ao palco às 23h para um show acústico com toadas antológicas que marcaram a história do Touro Negro. Antes da meia-noite, Marujada de Guerra se une ao Rei Davi para as parabenizações ao aniversariante, com a presença do presidente Babá Tupinambá que fará o anúncio de novidades para 2018. A festa continua com Jr Paulain e Prince do Boi, Amo do Caprichoso e pra finalizar Banda Os Tops.

Para presentear a galera, o presidente Babá Tupinambá, irá doar 1 mil Dvd’s ” A poética do imaginário caboclo” para os primeiros torcedores que chegarem ao Curral Zeca Xibelão, com a camisa do boi.

A entrada da galera será gratuita. Mas, para oferecer mais conforto aos sócios e simpatizantes do bumbá, estão sendo vendidas mesas ao preço de R$ 60,00 com direito a quatro Dvd’s. “O aniversariante é o Caprichoso, mas a galera é quem ganha o presente. Todos os dias trabalhamos para fortalecer nosso boi. Cada vez mais unido e forte. A festa é parte do nosso calendário anual. É o Caprichoso fazendo o boi funcionar o ano inteiro” ressaltou o presidente Babá Tupinambá.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Carlos Alexandre

(092) 99173 – 9585

Marilza Mascarenhas

(092) 99174 – 1190

boicaprichoso.com

facebook.com/boibumbacaprichoso

instagram.com/boicaprichoso

Fotos: Pedro Coelho