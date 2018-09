BOI CAPRICHOSO COROA NOVA RAINHA DO FOLCLORE COM MEGA PRODUÇÃO

O Boi-Bumbá Caprichoso vai realizar, nesta sexta-feira (21), o anúncio da nova Rainha do Folclore. O evento será realizado em Parintins, na Praça dos Bois, lado azul.

Assim como foi o lançamento do tema 2019, o anúncio da nova rainha será marcado por uma mega produção, organizada pelo Conselho de Artes do boi azul e branco.

O presidente do bumbá, Babá Tupinambá, fala sobre a expectativa para o anúncio. “A gente é sempre reconhecido agora como o boi de grandes eventos. Vamos fazer uma grande despedida para nossa eterna rainha Brena Dianná e, logo em seguida, vamos conhecer a nova rainha”, adianta.

Itens oficiais, Marujada de Guerra, a banda oficial do boi, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso farão parte da festa. Além disso, o evento contará com alguns módulos alegóricos, com translado do galpão para o local do evento a partir desta quarta-feira, 19 de setembro.

O coordenador do Conselho de Artes do Caprichoso, Ericky Nakamome, destaca a importância da rainha do folclore no contexto do festival. “O item rainha do folclore é muito importante, representa a renovação do nosso folclore que vem tornando-se uma bandeira política em nome de Parintins”, ressalta.

Trajetória de Brena Dianná

Filha de Parintins, Brena Dianná assumiu o item rainha do folclore no ano de 2008, quando tinha apenas 15 anos, e estreou no festival em 2009. Ao todo, ficou no cargo por 10 anos, se despedindo na última noite do Festival Folclórico de Parintins 2018.