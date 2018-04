Boi Caprichoso assina carteira de seus trabalhadores

A diretoria do Boi Caprichoso assina 100% das carteiras de trabalho dos construtores do projeto “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, preparado para vencer o Festival Folclórico de Parintins 2018.

O compromisso com artistas e trabalhadores em geral é uma das obrigações priorizadas pelo presidente, Babá Tupinambá, e vice-presidente, Jender Lobato, para assegurar os direitos dos profissionais, de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Assinar a carteira de 100% dos colaboradores de galpão e demais setores é um ato histórico do Boi Caprichoso, como mais uma obrigação seguida pela presidência, conforme recomendação do Ministério Público do Trabalho (MPT).

“No Boi Caprichoso, o trabalhador é levado a sério, com todos os direitos resguardados, nos quais a diretoria se empenha em cumprir as obrigações necessárias”, disse o presidente Babá Tupinambá.

Assessoria de Imprensa