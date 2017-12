Boi Caprichoso apresenta espetáculo de Natal no dia 10 de dezembro

Construção de complexo natalino tem as mãos de 12 alunos da Escola de Arte Irmão de Pascale, coordenados pelos artistas plásticos Adenilson e Paulo Pimentel

Uma superprodução é montada pela Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso para a inauguração do complexo de natal construído pelo segundo ano consecutivo na Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale. Uma Árvore de Natal, de 25 metros de altura, iluminará Parintins, com o acender das luzes na noite do dia 10 de dezembro.

O cenário natalino tem a assinatura dos artistas plásticos, os irmãos Adenilson e Paulo Pimentel, com uma equipe composta por 25 pessoas, dos quais 12 alunos da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale estagiam para colocar em prática os conhecimentos, tomar gosto pela profissão, veem a aplicação de uso de materiais e acompanham as dificuldades na hora da execução de um projeto.

“São 12 alunos da Escolinha de Arte do Caprichoso que estão empenhados conosco nesse trabalho e despertam o lado artístico e criativo. Como eu e meu irmão não fomos esse ano trabalhar no carnaval do Rio de Janeiro, o presidente Babá Tupinambá nos deu essa missão de construir o complexo de natal do Boi Caprichoso. Preparamos um ambiente para as pessoas se sentirem em casa”, assegura o artista Paulo Pimentel.

O complexo é constituído de Árvore de Natal, Presépio, Casa de Papai Noel, iluminação especial e palco para apresentação de atrações. Os trabalhos de construção do Natal Caprichoso começaram logo após o encerramento das atividades da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale, na segunda quinzena do mês de novembro. A inauguração do complexo é marcada pela diretoria para o dia 10 de novembro.

O presidente Babá Tupinambá anuncia que a estrutura foi pensada para comodidade aos filhos de sócios, torcedores, comunidade parintinense e turistas. De acordo com o dirigente azulado, a programação de inauguração terá como momento ápice a chegada do Papai Noel Azul com o Boi Caprichoso e Árvore de Natal ornamentada com o símbolo maior do bumbá campeão do festival de Parintins.

