Blocos da chave especial protagonizam segunda noite de Carnailha

Nem mesmo a chuva no começo da noite atrapalhou o segundo dia do Carnailha 2018, onde os blocos da Chave Especial desfilaram na Paraíba do Samba. Mais uma vez o grande público marcou presença no evento que é uma realização da Prefeitura de Parintins em parceria com o Governo do Estado.

O bloco Cruz de Malta abriu a disputa da chave especial trazendo a temática sobre o vinho. No início da apresentação o bloco homenageou os dois artistas que faleceram ano passado, durante o translado do carro alegórico. “Mary Macedo, guerreira sem medo” foi o enredo do bloco Mocidade Alegre de São Benedito, que homenageou a ex gestora do Ceti-Parintins.

Com o tema “Faro, A Fênix do Pará Renasce das Cinzas nas Mãos de Jady Abreu” o bloco Império do Palmares foi o terceiro a se apresentar, levando pra avenida o carro alegórico retratando a cidade paraense. O quarto bloco a se apresentar foi Os metralhas, com o enredo “Preconceito e injustiça, na carruagem ai que delícia! Tem mulher que vira homem e homem que vira mulher”.

Os Bloco Rubro Negro e Unidos do Itaúna apostaram nesse ano na temática indígena, com os enredos “Autos índios do Brasil” e “Clã Saterê Mawé”, respectivamente. Os 30 anos de Bumbódromo foi a homenagem feita pela Fax, ao levar para o desfile artistas como o Mestre Jair Mendes os bumbás Caprichoso e Garantido. Fechando o desfile da segunda noite o bloco Bad Boy pediu preservação da água com o tema “Água é vida”.

Hoje, 13 de fevereiro, a programação do Carnailha 2018 tem continuidade com o Carnaboi. Devem se apresentar Tony Medeiros, Sebastião Júnior, David Assayag, Edmundo Oran, entre outros toadeiros. A festa terá início a partir das 20h.

SECOM