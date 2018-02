Bloco Rubro Negro exaltando os índios do Brasil, Campeão do Carnailha 2018

Arrastado por dezenas de rubro negros parintinenses, o Bloco da maior torcida do Brasil exaltou em seu desfile os índios brasileiros na segunda noite, e consegue as notas máximas dos jurados, consagrando-se o grande campeão do Carnailha, com 249,70 pontos.

O pajé André Nascimento veio em cima do mascote do time Flamengo (urubu) chamando a atenção dos torcedores durante a passagem do carro alegórico pela avenida. O carro representou as etnias indígenas em solo brasileiro, retratada também na coreografia de sua comissão de frente pela tribo parintintin feita pelos irmãos Erick e Neto Beltrão, coreógrafos do boi Caprichoso.

As notas dos Jurados:

Kedson Silva/JI