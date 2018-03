Bi Garcia vistoria obra e anuncia reinauguração da escola Tsukasa Uyetsuka

Para verificar o andamento dos trabalhos de reforma e ampliação da escola Tsukasa Uyetsuka, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, esteve na Gleba de Vila Amazônia na última segunda-feira, 27 de março, acompanhado do secretário de Educação, João Costa, vereador e líder do governo, Telo Pinto, e assessores.

Na ida à escola, Bi Garcia vistoriou as salas de aulas e demais cômodos do educandário que passam por reforma e adequação. Após o término das obras, a escola atenderá a uma demanda de 900 alunos da área central da Vila e comunidades que compõem a gleba.

O prefeito destacou a importância da vistoria para determinar a data de início das aulas. Segundo ele, as atividades da instituição devem retornar no mês de abril e mais melhorias serão feitas na estrutura física da escola. “Encontramos mais necessidade de construção de salas, mas nós vamos continuar a funcionar assim e vamos fazer a ampliação sem prejudicar o calendário escolar”, apontou.

Bi Garcia também garantiu a construção de uma escola do Estado na sede da Vila Amazônia. O prefeito informou que a confirmação da obra chegou à Prefeitura por meio de documento enviado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). “Essa nova escola vai atender o Ensino Médio e uma parte do Fundamental. É uma importante obra porque vai acabar com o deslocamento de alunos para a cidade, vai gerar muito emprego na obra e empregos na escola”, destacou.

SEMED

Semana Santa com abastecimento de pescado assegurado

No feriado da Semana Santa o parintinense vai encontrar em abundância o pescado proveniente de viveiros de piscicultura, assim como as espécies naturais dos lagos da região. As feiras e mercados da cidade estão abastecidos com o produto mais procurado nesse período da quaresma. Podem ser encontradas espécies como tambaqui, bodó, mapará, matrinxã, aruanã, jaraqui, pacu, tucunaré, entre outros.

O secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque salientou que as feiras e mercados se enquadram entre os serviços essenciais de atendimento público, por isso não fecham no feriado. A Coordenadoria de Pesca e Piscicultura está fazendo o acompanhamento e o levantamento do produto ofertado por piscicultores com preço acessível para a população.

A Prefeitura, por meio da Sempa, está finalizando o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal (PAA) para que em 2019 o município possa voltar com o programa de oferta e doação de pescado no período da Semana Santa.

“Queremos priorizar a oferta de peixe de qualidade para a população, com preço acessível. Temos a preocupação e o cuidado com a economia local e com a produção de alimentos”, lembrou o secretário.

Parintins tem oito piscicultores com atividades, sendo quatro na sede do município, dois na Vila Amazônia e dois no Mocambo. A administração do prefeito Bi Garcia e vice-prefeito Tony Medeiros reativou o projeto de produção de alevinos e a expectativa é para a distribuição de 90 mil alevinos para piscicultores de Parintins, Barreirinha e Nhamundá. Com a evolução do trabalho na Unidade de Produção de Alevinos da Vila Amazônia, (UPA), o projeto prevê 250 mil alevinos por ano para fomentar a atividade.

De acordo com os dados que vão constar do Censo Agropecuário do IBGE, Parintins tem registros de 25 toneladas de tambaqui provenientes da piscicultura. A meta é dobrar essa produção para 50 toneladas.

“O plano do setor primário tem meta para 100 hectares de lâminas d’água. Para este ano já estão confirmados 25 hectares de lâminas d´água. Temos apoio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), incentivo do IDAM, por meio do gerente Lucivaldo Pereira para conquistarmos aporte de recursos para essa atividade”, informou.

SEMPA

Pacientes enaltecem realização da jornada de catarata em Parintins

Pacientes, a grande maioria idosos, enaltecem a realização da jornada de cirurgias e a possibilidade de voltar a enxergar melhor. Parintins não realiza há vários anos procedimentos do tipo, ampliando a demanda de forma expressiva. A jornada de cirurgias acontece até a próxima sexta-feira no Hospital Jofre Cohen numa realização da Prefeitura de Parintins em parceria com a Fundação Piedade Cohen e atende pacientes consultados nos últimos 90 dias na Clínica de Olhos Parintins.

Dona Luzia Hatta, 68 anos, que vai se submeter as cirurgias reconhece o trabalho da equipe comandada pelo médico Marcos Cohen. Em 2011, já havia operado um olho em jornada promovida na segunda gestão de Bi Garcia. “Fiz uma consulta ano passado e tinha a confiança que ia haver a possibilidade de operar novamente. Isso é bom não só para mim e sim para todos que estão aqui, pois não será preciso viajar”, destacou.

O morador do bairro de Santa Clara, Manoel Martins, vai se operar pela primeira vez e disse que o que vem sendo feito para eles e os demais é muito significativo. “Só Deus que pode fazer algo em troca pra pagar. Fiz a consulta há pouco tempo atrás e eu quero ficar bom”, salientou.

Seu Naziano Mendes tem 70 anos e há pelos quatro anos está com problemas de visão. Fez sua consulta em janeiro e agradece por fazer parte do grupo de 150 pessoas beneficiadas com os procedimentos. “Importante demais. Fazer particular ninguém tem condições e eu agradeço mesmo o prefeito por essa oportunidade. Hoje minha visão está ruim de um lado e por isso que estou aqui para poder melhorar”, ressaltou.

Secretaria de Saúde e Sesc divulgam programação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde em parceria com Serviço Social do Comércio (Sesc), divulga programação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher em Parintins. A Unidade já instalada em frete ao Centro Dom Arcângelo Cérqua, no Bumbódromo, disponibilizará exames de Mamografia, Preventivos e Ações de educação em saúde. Nesta segunda-feira, o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues visitou a estrutura. Clerton esteve acompanhado pela presidente do Conselho Municipal de Saúde e da diretora geral do Hospital Jofre Cohen, Maria Rosa Barbosa.

Os agendamentos iniciarão dia 02 de abril e a realização das consultas a partir do dia 11 de abril de 8 às 12h e de 14 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Segundo comunicado conjunto da Secretaria de Saúde e SESC, para mamografia não é necessário encaminhamento para a faixa etária de 50 a 69 anos, sendo imprescindível a xerox do RG, CPF, Cartão do Sus e comprovante de residência. Já para as mulheres de 40 a 49 anos será necessário encaminhamento médico mais xerox do RG, CPF, Cartão do Sus e comprovante de residência.

Há ainda a possibilidade de atendimento para mulheres com 35 a 39 anos. Além dos documentos pessoais acima citados, serão exigidos encaminhamento médico e ultrassonografia das mamas que mostre alteração.

Exames preventivos do colo do útero serão feitos de 18 a 64 anos sem a necessidade de encaminhamentos, somente sendo exigidos xerox do RG, CPF, Cartão do Sus e comprovante de residência. A unidade móvel também irá dispor de educação em saúde com palestras, rodas de conversa, debate entre outros. Serão agendadas na unidade móvel de maneira prévia.

Mais informações podem ser acessadas pelo telefone (92) 98127-3999, falar com enfermeiro, Evandro Lima.

SECOM