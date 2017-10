Tweet no Twitter

Reformada e com uma grande festa na reinauguração, a Cidade da Criança Pichita Cohen, será entregue às crianças de Parintins no dia 12 de Outubro.

Acompanhado do vice-prefeito Tony Medeiros e dos secretários Mateus Assayag (obras) e Gil Gonçalves (comunicação), o prefeito Bi Garcia vistoriou a obra nesta sexta-feira. O respeito com as crianças voltou!

Aroldo Bruce

Fotos: Aroldo Bruce/Júnior Preto Juju