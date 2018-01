Bi Garcia verifica danos causados pelo temporal e ajuda todos os atingidos

Neste domingo, de forma repentina e devastadora, Parintins foi acometida por um vendaval que deixou muitos danos materiais em residências e estabelecimentos comerciais.

“Para verificar os danos ocasionados pelo fenômeno natural, estive no bairro de Itaúna I e na Feira do Produtor, na Praça dos Bois, onde assegurei apoio às pessoas acometidas pela ventania.

Durante minha ida ao Itaúna, conversei com os moradores e assegurei auxílio da Prefeitura com doação de madeira, telha e prego. Todas as residências atingidas pelo forte vento serão atendidas com a ação que está sendo executada pelas secretarias de Assistência Social e Obras.

Na Feira do Produtor, instalada em uma parceria entre a Prefeitura e Sepror, averiguei os estragos do vento em três das quatro barracas que compõem o espaço. Imediatamente mantive contato com o órgão do Estado responsável pela feira e consegui a troca e instalação de quatro novas tendas. Estamos dando todo o apoio aos produtores que ali trabalham e foram prejudicados pelo temporal através da Secretaria de Produção e Defesa Civil. Nosso objetivo maior é normalizar as atividades no local o mais rápido possível”, disse o prefeito Bi Garcia, em atenção aos atingidos pelo temporal.

Carlos Frazão/JI

Fonte: Facebook Bi Garcia