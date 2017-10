Bi Garcia vai entregar varias obras concluídas ate o final do ano

UBS do bairro da União

Após cumprir o calendário de inauguração durante os festejos de aniversário de 165 anos de Parintins, o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros devem inaugurar no próximo mês a Unidade Básica de Saúde no bairro União e o Complexo Cultural e Esportivo Benedito Azedo. Os trabalhos são de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e de acordo com o secretário de Obras, Mateus Assayag, seguem em ritmo acelerado.



Bi Garcia informou que a UBS está em fase de acabamento, enquanto na Praça Benedito Azedo (foto) os trabalhos se concentram na quadra coberta. “Abandonaram não só a Praça do Cristo Redentor, mas também a Benedito Azedo. Em breve vamos devolver ao povo de Parintins mais um espaço de alegria, diversão, lazer e entretenimento, assim como a UBS do bairro União, outra obra abandonada que a nossa gestão fez questão de concluir”, afirmou o prefeito.

Mateus Assayag destacou que mesmo com as dificuldades enfrentadas pela Prefeitura em 2017, foi possível promover a reconstrução das obras. Ele enfatizou que a projeção para 2018 são as melhores, principalmente relacionadas aos convênios firmados com o Governo do Estado e Federal.

