Bi Garcia recebe a confirmação de mais de R$ 1,8 milhões em emendas do deputado Josué Neto a Parintins

Prefeito Bi Garcia (E) com o deputado estadual Josué Neto

O prefeito Bi Garcia recebeu nesta terça-feira, 03 de abril, das mãos do deputado estadual Josué Neto, a certidão de validação emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz) que confirma a destinação de R$ 1.836.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil reais) em emendas impositivas no orçamento estadual para Parintins. O encontro ocorreu na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Do valor total das emendas de Josué Neto a Parintins, R$ 200 mil reais serão destinados à Universidade do Folclore Paulinho Faria – pertencente ao Boi-Bumbá Garantido –, R$ 200 mil para a aquisição de duas ambulanchas que atenderão comunidades ribeirinhas do município e R$ 1.438.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil reais) para a construção de um ginásio poliesportivo na mini Vila Olímpica, no bairro São Vicente de Paula.

Autor do projeto que criou a emenda impositiva no Estado do Amazonas enquanto deputado estadual, o prefeito Bi Garcia enaltece que Josué Neto tem uma atuação importante em Parintins, fomentando ações e investimentos que beneficiam a população do município, tanto na área urbana quanto rural.

“Como prefeito da cidade, tenho que agradecer. Fico muito feliz e daqui para a frente é apresentar os projetos, buscar recursos e realmente implantar esses investimentoss tão importantes para a melhoria da qualidade de vida do povo de Parintins”, conclui.

SECOM