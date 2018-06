Bi Garcia reafirma apoio à delegação parintinense no JEAs

O prefeito de Parintins Bi Garcia reafirmou na terça-feira, 06 de junho, após coletiva de imprensa no CAT, apoio a delegação parintinense campeã do Polo III para a disputa dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs que acontece na Capital de 18 a 29 de julho. “Realizamos os Jogos Escolares do Polo III e agora aquelas escolas que foram classificadas para a etapa estadual terão apoio da Prefeitura para desempenhar mais um sucesso nos JEAs a exemplo do que aconteceu ano passado, com Parintins indo longe na conquista do futsal do Colégio Nossa Senhora do Carmo se tornando campeão dos jogos escolares do Brasil”, ressaltou o prefeito.

Sobre a participação das escolas do município Luiz Gonzaga e Irmã Cristine na disputa estadual, Bi Garcia enaltece que “a cada ano nossos alunos da rede municipal estão se envolvendo em jogos, coisas que não acontecia. Agora a gente participa não só para pagar a conta mais disputando efetivamente com alunos das duas escolas do município classificadas”. Ele acrescenta, “vamos ampliar cada vez mais nosso investimento na área de preparação com técnicos e professores de educação física para que a gente tenha um desempenho cada vez maior com escolas municipais”.

Em 2018, Parintins busca medalhas e uma vaga para a disputa dos Jogos da Juventude (JEJ) que será realizado no mês de novembro na cidade de Natal-RN, com uma delegação de 130 pessoas entre alunos/atletas, professores e treinadores.

Kedson Silva/JI