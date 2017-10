Bi Garcia reabre Cidade da Criança com grande festa

A comemoração alusiva ao Dia da Criança (12) em Parintins, foi marcado com a reinauguração da Cidade da Criança Pichita Cohen, localizada ao lado da Igreja de São José Operário. Além de shows culturais, o evento contou com a presença de palhaços e personagens infantis, assim como, distribuição de guloseimas, entrega e sorteios de milhares de brinquedos, dentre eles bicicletas.

A reinauguração da Cidade da Criança, contou com a presença de diversas autoridades do município e foi feita pelo prefeito Bi Garcia e pelo vice Tony Medeiros. “Em campanha, falamos que devolveríamos a autoestima e o respeito do povo de Parintins e é isso que estamos fazendo. Hoje estamos devolvendo esse espaço para resgatarmos o sorriso, a alegria, a história, a vida e propor momentos de infância para todas as crianças de Parintins”, destacou o prefeito.

Bi Garcia salienta que “estou muito feliz. Isso aqui, além de um espaço de diversão para todas as crianças é uma oportunidade de geração e emprego, pois a partir de hoje vai ter vários pais de famílias aqui trabalhando para cuidar bem desse espaço”.

A doméstica Terezinha Barbosa, moradora do bairro União, agradeceu ao prefeito Bi Garcia pela reconstrução do parque. “Estou muito feliz porque meu filho está feliz. Apesar de morar longe, vou trazer meu filho todas as tardes para brincar aqui. Obrigado Bi”.

Com a reabertura do parque infantil, a Prefeitura Municipal trás de volta a alegria da criançada que novamente dispõe de um lugar adequado de lazer e recreação através dos variados brinquedos que o parque dispõe.

Kedson Silva/JI

Fotos: Kedson Silva/SECOM PMP