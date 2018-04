Bi Garcia inaugura primeira escola com educação militar em Parintins

A Escola Tsukasa Wyetsuca, localizada na Vila Amazônia, em Parintins, será a primeira escola no município a adotar o modelo de educação e disciplina militar. Na manhã desta sexta-feira (20), o prefeito Bi Garcia promoveu a inauguração da reforma e ampliação da unidade que conta com 19 salas de aula, todas climatizadas para proporcionar maior comodidade aos seus mais de 800 estudantes. Os alunos ganharam fardamento, kits escolares e de alimentação, além de mais um ônibus para otimizar o transporte.

Bi Garcia lembrou que a escola Tsukasa foi inaugurada em 1996, mas que infelizmente foi abandonada. Em 2006, no seu primeiro mandato, foi reformada pela primeira vez e em 2018 mais investimentos chegaram à instituição. O prefeito disse que o desafio é fazer a unidade referência dentro do município de Parintins, incluindo serviços do setor primário com apoio da Secretaria de Produção e da Universidade Federal do Amazonas e Instituto Federal do Amazonas.

“Esta escola já se torna a maior de Parintins com 19 salas de aula, toda climatizada e modernizada. Estamos felizes e satisfeitos por se tratar do projeto piloto de educação militarizada municipal”, ressaltou Garcia.

A estudante Maxsuelen Maciel disse que as mudanças já são notadas por todos no novo modelo de educação. Ela aposta que a nova fórmula de trabalho beneficiará a todos na escola e em Vila Amazônia.

Tony Medeiros, vice-prefeito, disse que Parintins é a primeira cidade no Brasil a ter uma escola municipal com educação militar. Ele aposta que em breve a cidade também vai querer uma escola como essa. “Como acontece em Manaus, haverá muitos pais que vão querer seus filhos na unidade escolar. Prefeito, esse projeto é maravilhoso por realizar mudanças importantes e com certeza será copiado por outras cidades”, destacou.

Maildson Fonseca, presidente da Câmara Municipal disse que participar de uma festa da educação é assistir a seriedade com que os recursos públicos são aplicados e que Parintins se acostumou com os avanços já nos primeiros mandatos de Bi Garcia. “A Câmara está satisfeita por acompanhar as ações positivas em prol ao povo de Parintins”, salientou.

O gestor da Escola, Cabo Ernesto de Jesus, agradeceu a oportunidade e o desafio de conduzir o novo modelo de educação implantado em Parintins pelo prefeito Bi Garcia voltado à disciplina, civismo onde o respeito ao próximo e a comunidade é um dos pilares importantes.

O secretário de Educação, João Costa agradeceu à gestão municipal pelo resgaste da educação do município de Parintins nos últimos meses. “Com todo apoio depositado aqui pelo do nosso prefeito Bi Garcia, a marca da qualidade desta escola será evidente. Gratidão é o sentimento de todos nos nesse momento”.

SECOM