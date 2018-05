Bi Garcia inaugura Porto e anuncia ginásio poliesportivo e luz de led no Caburi

Durante a festa de inauguração do Porto Flutuante do Caburi, o prefeito Bi Garcia (PSDB) já anunciou mais três frentes e obras e a compra de um ônibus escolar e um caminhão. Os moradores que ja estavam no embalo do evento, ficaram mais empolgados ainda. O Domingo foi completo com cantores de Garantido e Caprichoso e bandas de Forró. O apresentador oficial do Vermelho e Branco Israel Paulain prestígiou a comitiva.

A prefeitura vai construir um ginásio poliesportivo e cultural na Escola Walkiria Viana; uma cidade da criança nos moldes do Parque Pichita Cohen; a implantação do sistema de iluminação de LED no campo da comunidade; adquirir um ônibus para o transporte escolar e um caminhão para escoar a produção agrícola da região.

“Com uma bonita festa, reinauguramos neste domingo o Porto Flutuante do Caburi. Executamos um intenso trabalho de revitalização que recuperou toda a estrutura da balsa, incrementando câmaras de refrigeração, congelamento e uma fábrica de gelo. Esse investimento, executado com recursos próprios da Prefeitura, vai normalizar o embarque e desembarque de passageiros e cargas na região, além de ser essencial no desenvolvimento econômico da agrovila através do setor primário. Além da inauguração do porto, anunciei um pacote de obras para o Caburi”, em postagem logo após desembarcar na Ilha.

O vice-prefeito Tony Medeiros (PSD) e vários vereadores acompanharam a comitiva do prefeito. Segundo Bi Garcia em breve também na Agrovila do Mocambo será contemplada com um grande investimento feito através de convênio entre a prefeitura e o governo federal.

Fotos: Yuri Pinheiro

