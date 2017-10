Bi Garcia entrega reforma do Hospital Jofre Cohen

Tweet no Twitter

Neste sábado, 14 de outubro, o prefeito Bi Garcia fará a entrega da obra de reforma e ampliação do hospital Regional Jofre Cohen, às 16h, e à noite acontece a reinauguração da Praça Cristo Redentor, juntamente com a abertura do Festival de Toadas, às 20h.

“São espaços que ficaram sem atenção do poder público e que foram resgatados pela gestão do prefeito Bi Garcia. Não foi fácil promover essas melhorias diante da escassez de recursos, mas o prefeito mostrou o compromisso em reconstruir esses locais”, afirmou o secretário de obras, Mateus Assayag.

SECOM