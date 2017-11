Bi Garcia entrega fardamento para mais de 300 trabalhadores da saúde

Os equipamentos de proteção individual foram adquiridos pela Prefeitura de Parintins com recursos próprios.

Mais de 300 agentes comunitários de saúde, endemias e da Vigilância em Saúde de Parintins receberam na manhã desta segunda-feira fardamentos completos, no auditório do Centro de Educação de Tempo Integral Gláucio Gonçalves. O kit composto por mochila, capa de chuva, boné, camisa, colete, repelente e protetor solar vai auxiliar os trabalhadores nas suas atividades na cidade e no interior. Os equipamentos de proteção individual foram adquiridos pela Prefeitura de Parintins com recursos próprios.

O prefeito Bi Garcia, durante seu discurso, destacou atuação dos profissionais na melhoria do sistema de saúde local para torná-lo novamente referência no Estado do Amazonas. O prefeito de Parintins falou sobre a dificuldade que o governo municipal enfrenta após a desastrosa administração anterior com sucateamento dos hospitais e centros de saúde e com a falta de investimentos das prefeituras vizinhas causando aumento na demanda do município. Afirmou ainda que com o apoio de todos, Parintins irá melhorar os seus serviços voltados à população. “Vamos devolver ainda a eles no futuro as canoas, bicicletas, bicicletas elétricas para que eles possam atender nos locais mais distantes”, completou. .

Tony Medeiros, vice-prefeito, disse também que com ajuda dos trabalhadores, a saúde irá melhorar seus índices, mesmo que muitos não reflitam a realidade por conta justamente do recebimento de pacientes de outras cidades.

O agente de endemias Zineuton Mota deu nota 10 ao prefeito pelo apoio aos trabalhadores. “Daqui para frente vamos trabalhar melhor ainda junto a população”, disse. O agente de saúde Domingos Soriano que atua na Policlínica Tia Leó disse que a conquista é uma luta de vários anos encampada pela categoria. “Vai facilitar muito o nosso trabalho em tempos de sol e o de chuva que está se aproximando”, salientou.

O secretário Clerton Rodrigues enalteceu o que chamou de reconhecimento ao trabalho. “A meta do prefeito Bi e o vice Tony é cuidar bem da população e dos nossos profissionais. Isso é extremamente importante”, avaliou.

A vereadora Vanessa Gonçalves, representante da Câmara, considerou fundamental a ação da Prefeitura, pois com isso o profissional estará devidamente identificado ao ir as residências. “Parabéns a administração por esse lado humano” enfatizou a parlamentar.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, alertou que a preocupação da sociedade hoje é contra o mosquito causador da dengue e outras. “Sendo assim, o material entregue pelo prefeito Bi e vice Tony vem no momento certo”, salientou.

