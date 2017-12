Bi Garcia encerra semana com inaugurações e reconhecimentos do povo

O sábado, 02, apesar da tristeza pela perda do amigo João do Carmo, o “Careca”, que comoveu toda a cidade de Parintins, o prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros marcaram o final da semana com reinaugurações e conquistas.

Bi e Tony começaram o dia reinaugurando o Centro de Costura Dona Cota, completamente abandonado na gestão passada, depois estiveram no velório do funcionário do IBAMA e sócio fundador do Boi Caprichoso, João do Carmo “Careca”, prestigiaram o II Festival de Negócios do SEBRAE, na praça Cristo Redentor, e a Segunda Edição da Feira de Plantas, na praça da Liberdade.

“Foi uma semana de muito trabalho com reuniões e projetos para Parintins na capital do estado e neste sábado retornei a nossa cidade para esses eventos que vem confirmar nosso compromisso de geração de emprego e renda aos munícipes”, disse Bi Garcia.

Muitas manifestações de carinho e apoio ao governo de Bi e Tony foram vistas por onde eles passaram neste sábado.

A dona de casa Maria do Socorro, disse ao JI que estava feliz por ver novamente Parintins voltando a sorrir nessa administração de Bi e Tony. “Depois do desastre que passamos por 4 anos com Alexandre da Carbras, que destruiu tudo que o Bi deixou, a alegria esta de volta com Bi e Tony entregando melhorias para nossa cidade”, disse a dona de casa.

Segundo o vice-prefeito Tony Medeiros, no próximo ano Parintins recebera recursos federal e estadual que gerarão muitos empregos diretos e indiretos para a realização de inúmeras obras a serem executadas nas áreas urbana e rural do município.

Carlos Frazão/JI

Fotos:Divulgação PMP