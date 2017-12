Bi Garcia emite Nota de Esclarecimento sobre decisão judicial

O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, lançou na manhã de hoje uma nota em relação a decisão do juiz federal Lincoln Rossi da Silva Viguini.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação à decisão do juiz federal Lincoln Rossi da Silva Viguini, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, referente ao processo 0004812-69.2013.4.01.3200, venho a público esclarecer que recorrerei desta decisão, movida pelo Ministério Público Federal, em primeira instância, por considerá-la equivocada.

Na minha defesa, apresentarei documentos que comprovam a boa aplicação dos recursos da Prefeitura de Parintins na gestão 2008/2012, desmistificando o argumento de improbidade administrativa.

Esclareço ainda que, em decorrência da grave crise financeira enfrentada em todo o Brasil durante o ano de 2009, mantive as contas da Prefeitura em dias com o pagamento de servidores e certidões negativas, deixando-a adimplente.

Desse modo, mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas, não houve autobenefício nem má fé de minha parte em razão de que os encargos previdenciários foram efetivados posteriormente.

Frank Luiz da Cunha Garcia

Prefeito Municipal de Parintins

Postado por Carlos Frazão/JI