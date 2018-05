Bi Garcia e Vanessa Graziotin anunciam mais de R$ 4 milhões em investimentos para Parintins

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 24 de maio, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, e a senadora Vanessa Grazziotin anunciaram uma série de investimentos que serão feitos no município por meio de emendas federais.

No total, serão R$ 4,5 milhões destinados a Parintins por meio de emendas da senadora. O recurso será aplicado pela Prefeitura na construção de três academias ao ar livre, além da compra de dois caminhões para escoar a produção agrícola e aquisição de equipamentos para modernização das unidades de saúde do município.

Sobre os investimentos que serão feitos na cidade através das emendas da senadora Vanessa Grazziotin, o prefeito Bi Garcia se diz feliz pelo desempenho da parlamentar e agradece pelo seu empenho em trabalhar por Parintins. Bi Garcia salientou que desde que era deputada federal, Vanessa destina importantes recursos para a cidade. “Temos trabalhado de forma bem transparente com a senadora. Sempre que solicitamos emendas, somos atendidos e os investimentos vem para o município”, completou.

A senadora Vanessa Grazziotin enfatizou que sua vinda a Parintins teve o intuito maior de estreitar relações com a população, poder executivo e legislativo do município para levantar as demandas da cidade. “Estou vindo aqui não só para conversar com a população e os movimentos sociais, mas a institucionalidade com o prefeito, com os vereadores sobre a necessidade de a gente se unir nesse momento e não deixar que tantas conquistas, tantos direitos adquiridos vão pro teto”, frisou ao relembrar investimentos do Governo Federal paralisados no município.

SECOM