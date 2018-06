“Bi Garcia é um prefeitaço”, diz governador Amazonino Mendes ao liberar mais de R$ 50 milhões para Parintins.

O governador passou o dia vistoriando obras na cidade.

Para dar início a programas de fomento do Governo do Estado e vistoriar obras executadas em convênio com a Prefeitura, o governador Amazonino Mendes esteve nesta sexta-feira (15) em Parintins. A visita de Amazonino foi acompanhada pelo prefeito Bi Garcia, deputados estaduais, vereadores e secretários.

Durante sua visita a Parintins, o governador vistoriou a reforma no Bumbódromo, executada em convênio com o Município. O chefe do Estado também esteve, juntamente com o prefeito Bi Garcia, verificando o andamento do recapeamento asfáltico nas ruas da cidade. A agenda foi finalizada com o lançamento dos programas Cama e Café e Renda Certa, no Parintins Convention Center, onde o governador Amazonino Mendes também anunciou uma série de investimentos e assinou ordens de serviços no município.

Após fazer a assinatura da ordem de serviço para a recuperação do sistema viário juntamente com o prefeito Bi Garcia, Amazonino Mendes também asseguro diversas obras para Parintins. Com o valor total de R$ 53 milhões de investimentos, a cidade será contemplada com um novo presídio construído na Vila Amazônia, revitalização do muro de contenção, drenagem superficial e profunda no bairro Djard Vieira, retomada das obras na orla do Bairro da União e regionalização do sistema de saúde.

Após o anúncio dos investimentos, o prefeito Bi Garcia salientou que ficou honrado em ter o reconhecimento do governador Amazonino Mendes e destacou a importância do trabalho em conjunto de Prefeitura e Governo para a garantia de investimentos que gerarão mais emprego e renda no município. “Isso tudo é fruto de muito trabalho, muita dedicação e bênçãos de Deus”, frisou o prefeito.

De acordo com Amazonino Mendes, o Governo vem executando obras de infraestrutura em todo o Estado. Segundo ele, Parintins foi contemplada com bastante investimentos em razão da articulação técnica do prefeito Bi Garcia junto ao Estado. “Todos os pleitos do prefeito eram extremamente dignos, republicanos, modernos. É um ‘prefeitaço’. Isso está permitindo a gente estar investindo R$ 50 milhões aqui em Parintins”, exaltou.

SECOM