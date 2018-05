Bi Garcia e Hissa Abrahão apresentam projeto arquitetônico e vistoriam Mercado Municipal

Tweet no Twitter

A nova estrutura do prédio contará com praça de alimentação com vista para o Rio Amazonas, novos espaços para comercialização de alimentos e estacionamento para os usuários e permissionários (Ilustração)

O prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros e o deputado federal Hissa Abrahão apresentaram na manhã desta segunda-feira, 30 de abril, o projeto arquitetônico do novo Mercado Municipal. A apresentação do projeto foi feita em coletiva de imprensa no gabinete civil da Prefeitura de Parintins.

Após a apresentação do projeto arquitetônico, Bi Garcia, Tony Medeiros, Hissa Abrahão e vereadores estiveram no Mercado Municipal para vistoriar o andamento das obras de reforma e ampliação. Segundo o prefeito Bi Garcia, a execução dos trabalhos está dentro do cronograma preestabelecido pela Prefeitura de Parintins.

“A gente espera que a construtora possa entregar dia 15 de junho, que é a data estabelecida por nós para a conclusão dessa obra tão importante para a história e economia da cidade. O mercado está dentro da infraestrutura turística e cultural da cidade. Eu não tenho dúvidas de que será um instrumento de visitação muito importante”, comenta o prefeito Bi Garcia.

Autor da emenda que destinou recursos para a reforma e ampliação do Mercado, o deputado Hissa Abrahão enfatiza que a obra tem o objetivo de valorizar a história do parintinense e enfatizar a importância de Parintins para o reconhecimento do Amazonas em todo o mundo.

“Tanto a população quanto os turistas merecem ter um mercado desse tamanho. Estou muito feliz, junto com o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros, de estar iniciando esse projeto que sai do papel e começa a se concretizar”, frisa.

Além de apresentarem o projeto arquitetônico e vistoriarem os trabalhos no Mercado Municipal, Bi Garcia e Hissa Abrahão também anunciaram novos investimentos para a cidade. No total serão investidos aproximadamente R$ 3.380.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta mil reais) na construção de uma feira nos Itaúnas, construção de um museu e publicidade do Festival Folclórico nacionalmente e internacionalmente.

SECOM