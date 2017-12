Bi Garcia devolve Centro de Costura Dona Cota, todo reformado

Inaugurado em 2011 e com as atividades paralisadas desde o ano passado, o Centro de Costura Dona Cota foi totalmente revitalizado pela Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), e reinaugurado no último sábado (02).

A reinauguração foi comandada pelo prefeito Bi Garcia e pelo vice Tony Medeiros. Participaram do ato a homenageada Maria do Nascimento Teixeira, 80, popularmente conhecida como dona Cota, seus familiares, secretários municipais, vereadores e população em geral.

Durante a reinauguração, dona Cota leu uma mensagem agradecendo pela homenagem recebida e enalteceu a importância do centro de costura por ser um instrumento de profissionalização e gerador de renda para muitas mulheres parintinenses.

“É uma demonstração de responsabilidade, amor, carinho e dedicação do nosso prefeito para com a população de Parintins. Lamentamos por esta casa, na gestão passada, ter sido pouco valorizada, prejudicando assim a cultura e a economia do município de Parintins. Mas hoje nossas esperanças se renovam, porque certamente muitas senhoras, assim como dona Cota, terão oportunidade de se qualificarem, e dessa forma contribuírem com a economia familiar”, destacou a homenageada.

Durante o seu discurso na inauguração, o prefeito Bi Garcia anunciou que indenizará a Associação de Carroceiros e efetuará a compra do prédio onde funciona o centro de costura. Garcia também enfatizou toda a importância da instituição para a qualificação profissional em no Baixo Amazonas.

Familiares de dona Cota prestigiaram o evento.

“É uma ferramenta de qualificação profissional para botar no mercado de trabalho aqueles que vão passar por ali na prática de costura. Hoje, Parintins domina o polo de confecções no Baixo Amazonas e o Centro de Costura Dona Cota vai qualificar profissionais que atuam no ramo, fortalecendo ainda mais esse setor muito importante para as economias local e regional”, salientou o prefeito.

Com a sua reinauguração, o Centro de Costura Dona Cota funcionará com 30 máquinas, oferecendo cursos de qualificação e oficinas de corte e costura nos turnos matutino, vespertino e noturno.

