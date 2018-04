Bi Garcia destaca ações de governo voltadas aos autistas

Na sessão especial da Semana de Conscientização do Autismo promovida pela Câmara Municipal de Parintins nesta quarta (04), o perfeito Bi Garcia destacou as ações promovidas pela Prefeitura em prol aos autistas e pacientes de outras síndromes. A sessão foi uma propositura do vereador Telo Pinto, compondo a programação realizada por diversas entidades de Parintins durante a semana.

Garcia citou que o poder público municipal tem qualificado servidores, professores, psicopedagogos, psicólogos, contratado médicos especialistas como psiquiatra e o neuropediatra Francisco Tussolini, evitando que as crianças tenham que viajar com suas famílias em busca de tratamento como no passado. “Essa data demonstra o amor que temos que ter com todos os seres humanos. Com a união de todos, poderemos melhorar mais os serviços públicos e a qualidade de vida do povo de Parintins”, disse.

O prefeito de Parintins acrescentou dizendo que a confirmação de implantação do Caps Álcool e Drogas abre melhores possibilidades para pessoas com síndromes. “Com o Caps AD vamos ter que contratar mais psiquiatra, psicólogos e demais profissionais da área que também poderão atuar junto às pessoas com autismo”, completou.

O secretário de saúde Clerton Florêncio Rodrigues reafirmou o compromisso da pasta e da gestão do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros na parecia Saúde, Social e Educação em prol aos autistas. “Hoje dispomos de uma gama de profissionais com ênfase no neuropediatra Francisco Tussolini que é um dos defensores da causa. Nada melhor hoje que mostrar às famílias o que vem sendo feito”, salientou.

Os secretários de educação e assistência social, João Costa e Zeila Cardoso, respectivamente, também destacaram o trabalho realizado em suas áreas na inclusão das crianças com autismo.

SECOM

(Foto: Pitter Freitas)