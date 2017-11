Bi Garcia consegue a retomada da construção do Conjunto Residencial Parintins

Com a audiência entre a construtora e o banco marcada, o prefeito aguarda uma resposta positiva à solicitação de retomada célere das obras nas mais de 800 casas.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, esteve reunido ontem, quarta-feira, 29 de novembro, com a superintendência da Caixa Econômica Federal no Amazonas, em Manaus, para viabilizar o reinício da construção do Residencial Parintins. O empreendimento é fruto de uma parceria com o Governo Federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

Para intermediar a retomada das obras, Bi Garcia teve uma audiência com o superintendente da Caixa Econômica no Amazonas, Mário Tonon, o gerente regional do banco, Alderglan Telles, e o secretário municipal de Obras, Mateus Assayag, para tomar conhecimento da situação que levou à paralização do trabalho que é de responsabilidade da NV Construtora.

No encontro, definiu-se que será promovida uma reunião entre a NV Construtora e a Caixa Econômica Federal, a fim de encontrar soluções para a retomada imediata da construção do Residencial Parintins. “Nós estamos trabalhando nesse sentido de juntar esforços e buscar soluções para que possamos concluir a construção dessas casas que serão muito importantes para o povo de Parintins”, destaca o prefeito Bi Garcia.

Com a audiência entre a construtora e o banco marcada, o prefeito aguarda uma resposta positiva à solicitação de retomada célere das obras nas mais de 800 casas que atenderão famílias com uma renda mensal de zero a três salários mínimos mensais. Os imóveis são compostos por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, sistema de aquecimento de água, calçada para garagem e área de serviço.

