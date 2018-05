Bi Garcia consegue mais liberação de verbas em Manaus

O Prefeito Bi Garcia esteve nesta quinta-feira na Secretaria da Fazenda -SEFAZ- em reunião com Secretário Alfredo Paes, para tratar da liberação de verbas que somam mais de 7 milhões de reais para obras na cidade.

Bi conseguiu a liberação imediata de R$ 1.996.767, 72 para obras de tapa-buraco e mais R$ 5.475.539,73 para obras da Francesa – Revitalização, Praça de Alimentação e ligação com bairro de Santa Clara-, além da Conclusão da Orla do bairro da União, obras complementares no bairro Djard Vieira e recapeamento no Sistema Viário de Parintins.

“Os recursos que conseguimos liberar hoje atendem importantes obras de infraestrutura viária e turística, além de garantir a geração de renda e empregos”, afirmou o prefeito.

Carlos Frazão/JI

Fonte: assessoria do prefeito Bi Garcia