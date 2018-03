Bi Garcia assina termo de compromisso que define instalação do curso de Medicina em Parintins

O prefeito Bi Garcia (D) e o secretário municipal de Saúde, Clerton Florêncio (E), assinaram, no Ministério da Educação (MEC)

Na tarde desta segunda-feira, 19 de março, o prefeito Bi Garcia e o secretário municipal de Saúde, Clerton Florêncio, assinaram, no Ministério da Educação (MEC), o termo de compromisso que dá início ao processo licitatório para a escolha da instituição privada responsável pela implantação do curso de Medicina em Parintins.

Para ser escolhida como uma das cidades contempladas com o curso de Medicina por meio de uma instituição privada, Parintins passou por uma série de inspeções e estudos de uma equipe técnica enviada pelo Ministério da Educação a cidade. Todo o processo foi acompanhado de perto pelo prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, com a assinatura do documento, a licitação que escolherá a universidade privada responsável pelo curso de Medicina no município será feita pelo MEC até o fim deste mês. “Encerra-se assim a participação da Prefeitura no que se refere a todos os estudos e compromissos por parte do município com o ministério. Daqui para a frente o ministério licita e a instituição que ganhar vai se instalar no município de Parintins para oferecer curso de Medicina e dentro de um ano oferecer cursos de residência, ou seja, de especialização na área de saúde”, complementa o prefeito.

O prefeito Bi Garcia diz que a vinda do curso de Medicina para Parintins é muito positiva. Garcia elenca os pontos positivos da instalação de uma nova universidade privada na cidade. “A cidade ganha um investimento muito grande, gerando centenas de empregos para a população parintinense, professores, médicos e recebendo uma grande demanda de alunos de outros estados que farão o curso de Medicina”, conclui.

SECOM