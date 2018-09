Bi Garcia assegura apoio ao Parintinzão e competição é transferida para 29 de setembro

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, reuniu na noite de quarta-feira, 19 de setembro, no prédio da Prefeitura Municipal com os presidentes de clubes, diretores da Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin), coordenadores da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv) e administrador do Estádio Tupy Cantanhede. Na oportunidade, Garcia anunciou o apoio financeiro e logístico da Prefeitura ao Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão 2018.

De acordo com Bi Garcia, o apoio a competição da primeira divisão do futebol local pode ser igual ou maior com relação ao ano passado, citando chuteiras, meiões, equipamento completo (calção e camisa), pagamento de arbitragem, repasse financeiro aos clubes (acesso gratuito do torcedor nos jogos), além da logística ao evento esportivo através da Comjel.

De acordo com a coordenadora de Incentivo ao Esporte da Semjuv, Valdete Prestes, responsável da competição em 2017, no ano passado a Prefeitura investiu mais de R$ 90 mil no torneio. “Só temos a agradecer o compromisso do prefeito Bi Garcia com o esporte local como um todo, em especial, ao campeonato parintinense, pois muitos clubes acredito eu que não tinham nem equipamento para o torneio início”, reitera.

Alegando curto espaço de tempo para montagem das equipes e a falta de condições financeiras, principalmente para a compra de equipamentos para o início da disputa, os 14 clubes que lutam pelo título deste resolveram transferir o início do campeonato para o dia 29 de setembro.

Bi Garcia aproveitou a oportunidade e anunciou mais investimentos no esporte, ressaltando mais incentivo às competições de bairros, a revitalização de campos alternativos, recuperação e construção de quadras poliesportivas na cidade e na zona rural, além da continuidade do projeto da construção da mini vila olímpica, assim como melhorias no Estádio Tupy Cantanhede.

