Bi Garcia apoia Escolinha de Futebol na Copa das Cachoeiras Kids

Com apoio da Prefeitura de Parintins com passagens fluviais (ida/volta) e coletes esportivos, atletas da Escolinha de Futebol Show de Bola de responsabilidade do ex-jogador Roberto Azevedo conhecido ‘Beto Pupunha’ já estão em Manaus para a disputa na categoria sub-11 da Copa das Cachoeiras Kids que acontece no final de semana na cidade de Presidente Figueiredo.

A delegação composta de 30 pessoas entre atletas, pais e membros da comissão técnica, desembarcou na quinta- feira (07) na Capital, seguindo viagem para Presidente Figueiredo na manhã desta sexta-feira (08) onde estreia às 11h contra a Escolinha do Santos Futebol Clube núcleo (Manaus).

Beto Pupunha agradece a todas as pessoas que ajudaram direta e indiretamente para que esse sonho se tornasse realidade. “Mais um sonho se realizando, principalmente para essas crianças que vão competir fora do município com a Escolinha Show de Bola Futebol Clube Parintins, indo pra Presidente Figueiredo disputar a Copa das Cachoeiras kids 2018 Categoria sub-11. Agradeço de coração a todos que ajudaram direto e indiretamente em especial a Prefeitura Municipal de Parintins em nome do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros que ajudaram com passagens de ida e volta e os coletes, aos pais dos atletas e ao empresário Saullo Vianna”.

Horário dos Jogos

Sexta-Feira (08):

11h – Show de Bola Futebol Clube Parintins x Escolinha do Santos Futebol Clube núcleo (Manaus);

17h – Show de Bola Futebol Clube Parintins x Guerreirinhos (Escolinha do Fluminense Manaus).

Sábado (09)

9h – Show de bola Futebol Clube Parintins x Escolinha Dominguinhos (Autazes)

“Esses são os nossos adversários. Tenho certeza que vamos abrilhantar ainda mais essa Copa com grandes jogos e quem sabe lutar pelo título no domingo (10)”, ressaltou Beto Pupunha.

Kedson Silva/JI/Comjel