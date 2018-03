Bi Garcia anuncia investimentos de mais de R$36 milhões para Parintins

Durante a reativação do programa Cama e Café, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou para o município uma série de investimentos oriundos de emendas parlamentares federais, estaduais e convênios firmados com a Prefeitura Municipal. Serão mais de R$ 36 milhões de reais investidos em obras.

O primeiro investimento confirmado pelo prefeito foi a recuperação do sistema viário do município. A ação será executada pelo Governo do Estado do Amazonas e atenderá as ruas em situações mais críticas da área urbana além de um trecho da estrada do Macurany e toda a estrada do Aninga. “Já está na praça a licitação de R$ 20 milhões para a recuperação do sistema viário de Parintins com o recapeamento asfáltico”, informou Bi Garcia.

Quanto a recursos oriundos de emendas de deputados federais e senadores, Bi Garcia frisou que já estão em processo de liberação em Brasília. De acordo com Garcia, a primeira emenda já empenhada é do senador Omar Aziz, que destinou R$ 15 milhões para a recuperação e construção de muro de arrimo na orla da cidade. “Serão trechos que vão do São Benedito até a Baixa do São José, a área do Comunas nos trechos que estão quebrados e na área do bairro Santa Clara que está desabando”, explicou.

O prefeito confirmou ainda a construção de um ginásio poliesportivo. A obra será feita com recursos vindos de uma emenda do deputado estadual Josué Neto da ordem de R$ 1.340.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil reais).

Ainda na solenidade de retomada do projeto Cama e Café, Bi Garcia salientou que, em reunião com o governador Amazonino Mendes, foi confirmada a liberação de R$ 20 milhões para serem aplicados em obras e ações que atendam às demandas da população parintinense. Os investimentos serão aplicados por meio de convênios entre o Município e o Estado.

