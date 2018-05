Bi Garcia anuncia convênio junto ao Estado para iluminação pública

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou na última quinta-feira, 10 de maio, que Parintins será contemplada com um convênio firmado junto ao Governo do Estado do Amazonas para a recuperação do sistema de iluminação pública do município.

De acordo com Bi Garcia, serão empenhados aproximadamente R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) na próxima semana para a compra de lâmpadas de LED. O prefeito afirma que a aquisição do material irá fortalecer as ações realizadas pelos municípios em todos os bairros da cidade para oferecer iluminação pública com mais qualidade.

“Nós vamos atender, com esse recurso, aproximadamente um quarto das ruas de Parintins. Toda a cidade vai ganhar a iluminação de LED, sendo que nesse primeiro momento serão as principais ruas dos bairros e do Centro”, complementa.

Além do convênio firmado junto ao Estado, o Município aguarda a liberação de mais verbas para, até o fim do ano, atender a aproximadamente 50% de todo o perímetro urbano de Parintins com iluminação de LED.

SECOM