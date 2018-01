Bi Garcia anuncia abono salarial para professores da rede municipal

O anúncio contou com a presença do vice-prefeito Tony Medeiros (E), secretários municipais, Conselho do Fundeb e vereadores.

Na manhã desta segunda-feira (08), em coletiva de imprensa realizada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou o pagamento de abono salarial para 1.559 professores de magistério efetivos e contratados do Município. O anúncio contou com a presença do vice-prefeito Tony Medeiros, secretários municipais, Conselho do Fundeb e vereadores.

Durante a coletiva, apresentou-se, por meio de planilhas, todo o relatório financeiro da aplicação de recursos da educação de janeiro a dezembro do exercício de 2017. O documento foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), através da Gerência de Planejamento, Administração e Finanças (GEPAF).

De janeiro a dezembro, Parintins recebeu o valor de R$ 67.080.500,20 (sessenta e sete milhões, oitenta mil e quinhentos reais, e vinte centavos) para ser aplicado na educação. Desse total, 60% deveria ser destinado ao pagamento de profissionais do magistério. No entanto, utilizou-se somente 57% do recurso, gerando uma sobra no valor de R$ 1.824.716,31 (um milhão, oitocentos e vinte a quatro mil, setecentos e dezesseis reais, e trinta e um centavos) que serão destinados ao pagamento de abono salarial aos professores municipais.

Na coletiva, o prefeito Bi Garcia enfatizou que o abono será pago em razão do depósito de um recurso oriundo do Ministério da Educação no fim de dezembro, após o fechamento anual das atividades bancárias. “Só no dia 28 que entrou o recurso do mês de dezembro da parte maior. A gente tem recursos. Prova disso é que o dinheiro já está depositado na conta de pessoal para pagar o abono. Nós apuramos essa diferença só no dia 02 de janeiro”, explica.

O pagamento de mais de R$ 1,8 milhões de abono será efetuado na próxima quarta-feira, 10 de janeiro. Será repassado o montante de R$ 1.170,45 (mil, cento e setenta reais, e quarenta e cinco centavos) por carga horária para mais de 1500 professores.

