Benefícios eventuais da Prefeitura atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social

A prefeitura Municipal de Parintins continua desenvolvendo ações importantes junto às famílias em situação de vulnerabilidade social. Os serviços do plantão social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), atendem pessoas com cestas básicas, auxílio funeral, auxílio natalidade e calamidade pública.

Nesse início de 2018 centenas de benefícios foram entregues após levantamento feito através de visitas domiciliares. As visitas são feitas pelos assistentes sociais da Semasth e após uma avaliação é dado o parecer social, e quem se encaixar no perfil recebe o benefício. Nesta sexta-feira (22) a dona de casa Eliziane Silveira de Oliveira, 25, moradora da rua padre Jorge Frezzini, São José, foi contemplada com uma cesta básica.

A dona de casa agradeceu o prefeito Bi Garcia pela seriedade com que conduz esse programa social em Parintins e disse que a cesta básica chega num bom momento para ajudar na alimentação de sua família. “Estou muito feliz com essa ajuda e agradeço o prefeito porque toda vez que eu preciso ele está disposto a me ajudar e as demais pessoas que precisam desse apoio”, agradeceu.

O plantão social da Semasth também trabalha em parceria com os cartórios de Parintins para entrega da 2º Via da Certidão de Nascimento. A pessoa apta a receber o documento recebe uma declaração para se tornar isenta da taxa que é cobrada pelos cartórios. Camila Lacerda, assistente social da Semasth, assegura que a demanda é grande de pessoas carentes.

“Parintins tem um grande contingente de pessoas em situação de vulnerabilidade social e a Semasth, através do plantão social, está funcionando diariamente para atender as pessoas. O prefeito Bi Garcia administra a assistência social com responsabilidade e procura atender as famílias que realmente necessitam”, concluiu.

A Semasth está na responsabilidade da secretária Zeila Cardoso que tem desenvolvido importante trabalho com apoio do prefeito Bi Garcia. A secretária já coordenou várias ações sociais no município de Parintins. Algumas ações são realizadas em parceria com outras secretarias.

Aroldo Bruce