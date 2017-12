Barco naufraga em Itacoatiara, na volta da Festa do Guaraná de Maués

A embarcação Nossa Senhora do Rosário virou na tarde deste domingo (10) próximo à Ilha do Risco, no rio Amazonas, em Itacoatiara distante 187 km em linha reta de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar no resgate às vítimas, que eram num total de aproximadamente 38.

Conforme policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o barco era de Itacoatiara e foi fretado para a Festa do Guaraná, em Maués.

Os passageiros foram resgatados por outras embarcações que também voltavam do festejo. Eles foram conduzidos até a cidade. Não há registro de mortes.

A Marinha do Brasil, através do 9º Distrito Naval (9º DN), emitiu uma nota sobre o caso. Acompanhe:

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9° Distrito Naval, informa que a Agência Fluvial de Itacoatiara (AgItac) tomou conhecimento, na tarde deste domingo (10), do naufrágio de uma embarcação no Rio Amazonas, nas proximidades da Ilha do Risco em Urucurituba (AM).

Uma lancha da Inspeção Naval da AgItac e outras embarcações prestaram socorro aos passageiros, que estão sendo conduzidos para o município de Itacoatiara com segurança.

Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

