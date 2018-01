Barco Coronel Tavares quebra e Seleção Parintinense retorna a Parintins

Novamente, essa embarcação deixa seus passageiros frustrados.

A luva elástica do reversor do maquinário da embarcação Coronel Tavares que levava a Seleção Parintinense de Master para a disputa da final da Copa dos Rios de Futebol apresentou problemas, e a delegação teve que retornar a Parintins.

Preocupado, o diretor Ocivaldo Santos, o ‘Codó’ manteve contato com o prefeito Bi Garcia para que a seleção não seja prejudicada e consiga chegar a Capital.

Parintins disputa a final da Copa dos Rios de Futebol Master contra Borba na manhã de domingo (28) no estádio Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Resolvido o problema no maquinário, a embarcação saiu novamente da Ilha às 19h com destino a Itacoatiara e de la a comitiva de Parintins segue de ônibus ate Manaus para não chegar atrasada na competição.

A seleção parintinense de máster embarcou nesta sexta-feira (26) na embarcação Coronel Tavares rumo a Capital do Estado (Manaus) para a disputa da final da Copa dos Rios de Futebol Master contra os representantes de Borba. A decisão acontece às 9h30min de domingo (28) no estádio Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

A Prefeitura de Parintins é a principal patrocinadora da delegação da Ilha (foto) na disputa regional. “Só temos a agradecer o prefeito Bi Garcia pelo apoio ao esporte parintinense, em especial a seleção de Máster desde o início da Copa. Para esse final, o prefeito disponibilizou as passagens, alimentação, equipamento completo, chuteiras para todos os atletas e ajuda de custo”, enalteceu Ocivaldo Santos, o “Codó” que também confirma a presença do prefeito no evento esportivo.

A competição reuniu seis municípios do interior do Estado, e é uma realização da Liga Independente Desportiva do Amazonas com apoio do Estado por meio da SEJEL (Secretária de Juventude, Esporte e Lazer).

BARCO CORONEL TAVARES – UMA EMBARCAÇÃO SEM QUALQUER PREOCUPAÇÃO COM SEUS PASSAGEIROS

Em novembro o jornalista e advogado Roque da Costa Nascimento, de Alagoinha (BA) veio a Parintins nesse mesmo barco e sofreu todas as humilhações possíveis, e, ate hoje não recebeu nem um “DESCULPA” dos proprietários dessa embarcação, que já tem várias denuncias. Ao saber de mais um incidente com essa embarcação, Roque Costa, passou a seguinte mensagem a Redação do JI:

“Lamentavelmente esta empresa não tem responsabilidade com a manutenção dos barcos, servindo os passageiros com instalações e alimentação de péssima qualidade, cabe as autoridades que liberam licença de navegação, coibir energicamente a falta de respeito com os passageiros, retirando os barcos desta empresa de funcionamento ou estão esperando mais um naufrágio com mortes?”

Texto: Kedson Silva/Carlos Frazão/Roque Costa/JI