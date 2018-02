Banda do Koyote no Esquenta de Carnaval nesse domingo

Hudson Lima convida a comunidade parintinense.

Com um completo serviço de bar e restaurante, destacando a feijoada ao preço de R$ 10,00 ou feijoada+tururi a R$ 20,00, a Banda do Koyote coordenada pelo jornalista Hudson Lima e pelo radialista Rony Belchior realiza nesse domingo (4 de fevereiro), seu ‘Esquenta de Carnaval’ na Chacará do Hélio, localizada na Estrada Eduardo Braga, a partir das 10h.

Para o domingo de lazer e diversão em clima de carnaval, serão ofertados torneios esportivos, desfile das musas do Koyote 2018, além das atrações musicais das bandas: Parintins Folia, Identidade do Pagode, Xodó de Menina, além da participação de Neander e Normandinho do grupo Só Pagode.

Hudson Lima convida a comunidade parintinense a prestigiar o esquenta do bloco no domingo e informa aos esportistas que as inscrições para o futgay e para o voleibol (genero livre) custarão R$ 10,00.

O Bloco que satiriza fatos políticos na avenida conta com a participação de vários profissionais de imprensa da Ilha e colaboradores, participando em 2018 pelo terceiro ano consecutivo do Carnailha com o tema “23 anos da Casa da Cultura em Parintins, a Sucupira do Amazonas” com destaque na marchinha: “Segura! Segura! Lá vem a Federal”, relembrando fatos ocorridos e relatados através da midia local e estadual.

A concentração do Bloco para o desfile do dia 11 de fevereiro na Paraíba do Samba acontecerá nas proximidades da Casa da Cultura.

Kedson Silva/JI