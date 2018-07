Balanço das oitavas: emoção nos pênaltis, campeãs eliminadas e Neymar em alta

(InfoEsporte)

Copa do Mundo da Rússia chega na reta decisiva com muita emoção. As oitavas de final terminaram com direito a surpresas, decisões por pênaltis, craques eliminados e seleção brasileira em alta, mas com uma badalada geração belga pelo caminho.

CONFRONTOS

SEX 06/07/2018 NIZHNY NOVGOROD 11:00

Uruguai França

quartas 1

SEX 06/07/2018 ARENA KAZAN 15:00

Brasil Bélgica

quartas 2

SÁB 07/07/2018 SOCHI 15:00

Rússia Croácia

quartas 3

SÁB 07/07/2018 SAMARA 11:00

Suécia Inglaterra

Por GloboEsporte.com, Rio de Janeiro