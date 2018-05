Baba Tupinamba confirma Dona Onete no festival de Parintins

Socorrinha Carvalho, que foi aluna de dona Onete, fez o convite oficial.

O presidente do Boi Caprichoso, Baba Tupinamba, anunciou em sua rede social, a presença da estrela paraense do Carimbo.

“A garça namoradeira eu não sei, mas o ‘urubu malandro’ contará com a presença de Dona Onete no festival de Parintins”.

Assim, o boi Caprichoso anuncia que Dona Onete estará presente no Festival Folclórico de Parintins 2018 com o boi campeão.

É isso mesmo!

A estrela do “Carimbó Chamegado” fará parte do contexto azulado do Boi Caprichoso. A mulher que conquistou o Brasil com sua música, seu talento e sua forma de cantar “bem Caprichoso”, quebrando todos os padrões, recebeu o convite oficial de sua conterrânea, a conselheira de artes, Socorrinha Carvalho.

Socorrinha foi aluna de Ionete da Silva Gama, ou simplesmente Dona Onete, como ficou nacionalmente e internacionalmente conhecida. A professora de história da cidade Igarapé-Miri, Pará, a capital mundial do Açaí, aceitou o convite e vive a expectativa de conhecer o lindo espetáculo proporcionado pelo Boi-Bumbá Caprichoso.

#Caprichoso2018 #SabedoriaPopular

#UmaRevoluçãoAncestral #DonaOnete

Postado por Carlos Frazão/JI