Aviso de Licitação Deserta

Pregão Presencial nº 006/2017-CPL/CMP

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Parintins torna pública e para conhecimento de quem interessar possa que a licitação supramencionada, tendo como objeto: “contratação de emissoras de Rádio AM (amplitude modulada) e Rádio FM (frequência modulada) para prestação de serviços radiofônicos de abrangência local (área urbana e rural) e regional, para retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Parintins, com duração de quatro horas semanais, e ainda a divulgação do release/resumo das atividades de cada sessão em grade de programação de TV em canal aberto”, com data de abertura no dia 18 de dezembro de 2017 as 09h00min, tornou-se DESERTA, face a ausência total de interessados.

Parintins/AM, 18 de dezembro de 2017.

DIELSON CANTO BRELAZ

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL