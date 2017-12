Audiência Pública discute assuntos relacionados às pessoas com deficiência auditiva em Parintins

O Poder Legislativo Parintinense realizou neste dia 27 de setembro uma Audiência Pública para discutir assuntos relacionados às pessoas com deficiência auditiva no município de Parintins. A solenidade aconteceu no Plenário Raimundo Almada e contou com a participação de vereadores, autoridades civis, representantes da educação inclusiva e sociedade em geral.

O Prefeito de Parintins em Exercício Maildson Fonseca (PSDB) fez parte da mesa dos trabalhos, juntamente com a representante do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ), Danilza Teixeira; a Coordenadora da Educação Inclusiva da SEDUC/Pin, professora Mariê Augusta Pinto; o Presidente da Associação de Surdos, Professor Mestre Marlon Jorge Silva de Azevedo; a Gestora da Escola de Educação Especial Padre Paulo Manna, Simone Melo; e do Professor da Sala Multifuncional da Escola Dom Gino Malvestio, Paulo Pinto. A execução do Hino Nacional Brasileiro contou com a participação de alunos da Escola de Educação Especial Padre Paulo Manna.

O vereador Cabo Linhares (PEN), autor da propositura, comandou os trabalhos parlamentares e destacou a importância do Legislativo contribuir com a elaboração e execução de políticas públicas para beneficiar as pessoas com deficiência auditiva. Segundo ele, esses cidadãos estão em completo abandono pela população e poder público. Cabo Linhares frisou que a maior dificuldade enfrentada por essas pessoas é a falta de intérpretes nas instituições públicas. “Queremos dias melhores para essas pessoas e por isso temos hoje a coragem de lutar por elas”, disse.

A Coordenadora da Educação Inclusiva da SEDUC/Pin, Professora Mariê Augusta Pinto, lamentou a falta de comunicação entre a sociedade em geral e as pessoas com deficiência auditiva. De acordo com ela, o propósito desse debate é reivindicar o cumprimento dos direitos das pessoas com necessidades específicas e fazer com que a inclusão social aconteça, de fato e de direito, com apoio do Legislativo.

O Presidente da Associação de Surdos de Parintins, Professor Mestre Marlon Jorge Silva de Azevedo, destacou que o objetivo da instituição é ajudar as pessoas com deficiência auditiva. Assim, pediu ajuda dos vereadores e do poder público paraestruturar os diversos setores da sociedade, com o intuito de acolher as demandas apresentadas pelos usuários da entidade.

O Professor da Sala Multifuncional da Escola Dom Gino Malvestio, Paulo Pinto, debateu sobre o tema: Surdo na perspectiva da inclusão social. Ele falou que a história de luta e resistência está viva nos olhares de cada criança, adolescente, pai e mãe da comunidade surda de Parintins.

Paulo Pinto enalteceu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº 13.146, enaltecendo o Artigo 8º: É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. “Que essa informação exerça forte impacto sobre o que pensamos e sobre o que iremos fazer”, afirmou.

A Gestora da Escola de Educação Especial Padre Paulo Manna, Simone Melo, pediu olhar diferenciado do Poder Executivo à comunidade surda de Parintins. Destacou o papel e missão desta instituição que foi criada em 1982, fundada a partir das viagens de evangelização do missionário Pe. Emílio Butelli, tendo como diretor geral o Pe. Francisco Luppino, especializada na educação de surdos. Simone Melo quer a valorização da cultura surda.

O Prefeito de Parintins em Exercício Maildson Fonseca ressaltou a necessidade dos professores receberem qualificação profissional e o poder público aperfeiçoar a disciplina Libras nas escolas públicas, privadas e universidades. Fonseca pediu a união de todos para juntos fortalecer políticas públicas de inclusão social na Ilha Tupinambarana.

A Audiência Pública para debater assuntos relacionados às pessoas com deficiência auditiva em Parintins marca a história do Legislativo Parintinense e das lideranças da educação inclusiva. Isso porque é a primeira vez que discussões dessa natureza ocorrem em parceria com o poder público. As propostas elaboradas nesta discussão serão enviadas às instituições competentes.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Elisia Monteiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins