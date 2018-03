Atlético Nhamundá vence e se classifica para a segunda fase da Copa Alvorada de Futsal

A vitória acirrada por 2 a O, no clássico nhamundaense contra a equipe do Sapolândia na noite desta terça-feira, 27, no ginásio de esportes Elias Assayag, rendeu ao Atlético Nhamundá a liderança da chave A com seis pontos ganhos e a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Alvorada de Futsal. “Viemos para esse jogo para vencer, porque sabiamos da importância dessa vitória para nos assegurar na segunda fase da competição. Agradeço a minha família pelo apoio e aos meus amigos que lutaram em quadra em busca dessa difícil vitória e da classificação”, destacou o capitão da equipe do Atlético Nhamundá, jogador ‘Manga’.

Com três pontos, na segunda colocação, o Sapolândia precisa vencer no dia 13 de março, a equipe do Norte Clube Barqueiros para se classificar e continuar lutando pelo título da Copa de 2018.

Jogos da Noite de Terça – Feira, 27:

1 – (Fem) Santistas 05 x 01 Vitória.

2 – (Fem) Camisa Dez 01 x 00 Real PIN.

3 – (Fem) Perebas Start 04 x 02 Grêmio/Flumeninas.

4 – (Masc) Peladeiros 01 x 01 Clube da Bola.

5 – (Masc) Terra Preta 00 x 04 Terra Santa

6 – (Masc) Atl. Nhamundá 02 x 00 Sapolândia.

A rodada prossegue na noite desta quinta-feira, 1* de março, com os seguintes jogos:

1 – (Fem): Santistas x Camisa 10

2 – (Fem): Vitória x Real Pin

3 – (Masc): Perebas x EMEC

4 – The Red Devils x Clube da Bola

5 – Faro x Juventude Terra Preta

Kedson Silva/JI