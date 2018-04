ATLETAS PARINTINENSES COMEMORAM PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA CICLISTICA E PEDESTRE NOS 200 ANOS DE JURUTI-PA

Uma medalha de ouro, uma de prata e três quarto lugares foi o resultado da participação da delegação parintinense formada por 14 atletas na disputa Ciclística e Pedestre que comemorou os 200 anos da cidade de Juruti (Pará) que aconteceu no domingo, 08 de abril. Os atletas comemoram a participação no evento e agradecem o apoio da professora e coordenadora da Comjel, Valdete Prestes, NM. Ribeiro, Panificadora Pão de Mel, vereador Mateus Assayag, Bem & informática e a Mult curso Parintins. “Foi uma boa representação, pois conseguimos medalhas e ótimas posições, inclusive um primeiro lugar com o Aldo nessa competição que é uma das mais difíceis da região. Só temos a agradecer a todos os parceiros que acreditam no esporte parintinense, em especial, no ciclismo e no pedestre”, destacou um dos responsáveis da delegação, Natan Barros.

Resultados:

Categoria Master: Campeão: Aldo Oliveira (Ciclismo) 2* lugar: Raimundo Nonato (Ciclismo) 4* lugar: Benedita Barros (Ciclismo)

Categoria Principal: 4* lugar: Adeney (Pedestre) Elite 4* lugar: Jorge Luiz o Magrão (Ciclismo).

Texto: Kedson Silva/JI Foto: Natan Barros