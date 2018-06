Ativista Humanitária vem da Áustria para realizar palestra em evento socioambiental em Parintins

Daniela Thorwart reside na Áustria há 21 anos.

“A amizade do Amazonense é contagiante”, são as palavras da Ativista Humanitária, Daniela Thorwart. A cearense natural de Fortaleza é residente em Viena, na Áustria há 21 anos. Ela será uma das palestrantes do “Abraço Amazônico – Natureza Mãe” em Parintins (Am), abordando sobre cura do corpo e da alma.

Daniela viaja para vários continentes levando a mensagem da fraternidade e do amor. Sua vinda a Ilha será para estimular o povo parintinense a consolidar sua fé enquanto seres dependentes do divino e, inspirar em materializar a fé com as obras de boas maneiras entre si.

O “Abraço” será um evento socioambiental coordenado pelo Instituto Natureza Mãe (Inma) em parceria com Arquidiocese de Parintins, e abordará desde cultura e meio ambiente, a saúde e sustentabilidade, onde haverá homenagens a personalidades da cultura do Amazonas e do Festival Folclórico de Parintins, além de comemorar os 30 anos do bumbodromo.

A ativista diz estar disponível para aprender com o povo amazônico e enfatiza a importância que o evento poderá causar na sociedade começando em Parintins. “Espero poder contribuir através da minha experiência adquirida durante todos esses anos falando sobre conscientização universal e, me sinto lisonjeada em fazer parte de algo pioneiro com o Inma. Sei que somente o tempo nos fará colher os primeiros resultados do Abraço Amazônico”, ressaltou Thorwartl.

O evento será dia 23/06, às 19h e vai até o dia 02/07, na Quadra Poliesportiva Pe Silvio Miotto, Rua Sá Peixoto, Centro.

Texto: Jhonata Lobato / Inma

Foto: Divulgação

Foto Disponivel em: https://flic.kr/s/aHskDgQHPm