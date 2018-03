Assistência Social vai instituir Comitê Municipal Gestor da Rede de Proteção

Tweet no Twitter

A prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitação (Semasth), vai instituir o Comitê Gestor Municipal da Rede de Proteção. A legitimação do comitê vai acontecer em uma reunião ampliada marcada para o dia 13 de março às 9h, no Centro do Idoso, bairro Itaúna II.

Na avaliação das atividades da Rede de Proteção desenvolvidas em 2017 constatou-se que as áreas de maior agravo são a incidência de risco e vulnerabilidade social. De posse desse diagnóstico a Semasth convida todos os órgãos envolvidos para avaliar os resultados e construir o plano de intervenção.

Convocados para essa reunião ampliada para a instituição do Comitê Gestor Municipal da Rede de proteção são: representantes das secretarias municipais, conselho tutelar, Ministério Público, Juizado da Infância e do Adolescente, Comissariado, Polícia Militar, Polícia Civil, CMDCA, CMAS, e demais programas e serviços que funcionam no município de Parintins.

“Esse comitê vai trabalhar todas as incidências de vulnerabilidade e risco social, exploração sexual, trabalho infantil, usuário de droga e demais situações que afligem crianças e adolescentes. Vamos ter um olhar diferenciado. É valido destacar que a Semasth e os seus conselhos não tem condições de fazer nada sozinha”, disse a secretária Zeila Cardoso.

A secretária destaca também que a parceria nesse trabalho com as secretarias municipais tanto de fiscalização e promoção será de extrema importância para se ter um resultado significativo. Zeila Cardoso recorda das ações de abordagens em bares, casas noturnas e nos currais dos bois Caprichoso e Garantido realizadas ano passado com grande apoio da Policia Militar foram exitosas.

O prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros têm dispensado total apoio às ações da assistência social em Parintins. A Administração púbica também se preocupa com questões do agravo social e, por isso, não hesita em assegurar apoio no trabalho feito junto a população de Parintins.

Aroldo Bruce/Semasth