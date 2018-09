Assembleia Geral aprova contas da diretoria do Boi Garantido

O presidente do Boi Garantido Fábio Cardoso, vice Messias Albuquerque e diretoria do Boi Garantido tiveram sua prestação de contas anual aprovada pela Assembleia Geral na noite deste sábado, 22, na Cidade Garantido, em Parintins. O Conselho Fiscal, representado por Davi Wilkson (presidente) e pelos membros Delma Góes e Jatemar Barbosa, recomendou aprovação do documento com ressalvas.

Entre 25 de setembro de 2017 e 31 de agosto de 2018, o Boi teve R$ 10.396.839,66 (dez milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) de receitas e R$ 10.395.900,02 (dez milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos reais e dois centavos) de despesas. Os detalhes das contas (receitas e despesas) serão publicados nas redes sociais do Garantido na segunda-feira (24) e poderão ser solicitadas pelos sócios diretamente na Cidade Garantido ou por e-mail que posteriormente será divulgado.

Fábio e Messias agradeceram a responsabilidade do Conselho Fiscal com o Garantido que exerceu com rigor suas funções de fiscalizar com isenção e independência. Os dois dirigentes se comprometeram a trabalhar ainda mais por um Garantido forte e campeão dentro e fora da arena, incluindo a parte financeira e administrativa.

Durante a assembleia geral presidida pelo sócio Rodrigo Brasileiro, foi aberto ainda espaço para o membro da Comissão de Artes, Allan Rodrigues de falar um pouco mais sobre o tema do Boi do Povão para 2019 “Nós, O Povo”.

A sessão durou cerca de uma hora, correndo tudo tranquilo, tendo sido seguido o rito de chamadas para a presença de sócias. A prestação de contas estará disponível nas páginas www.facebook.com/garantido e www.facebook.com/agenciagarantido a partir da manhã de segunda-feira (24).

Márcio Costa/ Divulgação