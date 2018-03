ASPA e Amigos do Ney realizam torneio solidário hoje no Tupyzão

Objetivando angariar recursos financeiros para ajudar no tratamento do jogador do Amazonas e Vasco Master, Neldiney Maia (40) conhecido ‘Ney’ que se encontra na UTI do hospital João Lúcio na Capital, a ASPA (Associação Parintinense de Futebol Senior) e os amigos do Ney realizam a partir das 17h desta sexta-feira, 09, no estádio Tupy Cantanhede um torneio solidário entre as equipes da categoria master: Vasco Parintins, Amazonas, Chácara Porto Seguro, Associação ASPA, equipe da Segurança e Bhameiros.

De acordo com um dos coordenadores do evento esportivo, Clide Pedroso, não será cobrado ingresso no estádio, mas as pessoas que desejam ajudar com qualquer valor em dinheiro, terá uma urna para ser depositado. Ao término do quadrangular o dinheiro arrecadado será enviado para sua esposa (Ruth) através de uma conta bancária.

Ney sofreu um acidente de trânsito na rua Geny Bentes após bater sua motocicleta com um cachorro, vindo a cair, batendo a cabeça, sofrendo dois traumas na cabeça, além do rim e do pulmão.

Clide convida a comunidade em geral, em especial aos amigos do Ney para ajudarem colaborando com qualquer valor em dinheiro nesse momento solidário e prestigiarem o evento esportivo.

Ele pede também que os parintinenses, amigos, que residem em Manaus ajudem com fraudas e lençois. “Meu obrigado a todos e que Deus os abençoe e que deia melhoras ao nosso amigo Ney”, finalizou Pedroso.

